Martingale Trade Simulator - expert pour MetaTrader 5
Cet EA que j'ai créé est destiné à la formation au trading manuel en utilisant la méthode Martingale qui peut être activée/désactivée.
Il ne fonctionne qu'en mode Testeur de stratégie.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47584
