Martingale Trade Simulator - expert pour MetaTrader 5

DADALI ARWALY
Cet EA que j'ai créé est destiné à la formation au trading manuel en utilisant la méthode Martingale qui peut être activée/désactivée.

Il ne fonctionne qu'en mode Testeur de stratégie.

