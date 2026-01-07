L'indicateur personnalisé MT5, nommé "wd.Multi_LineMA.mq5", est conçu pour offrir aux traders des informations précieuses sur les valeurs des moyennes mobiles à partir d'un cadre temporel plus élevé (MTF Multi TimeFrame). Il comprend des caractéristiques visuelles supplémentaires pour une analyse approfondie, telles que la possibilité de visualiser les pistes pour un nombre spécifié de barres et une ligne de prix horizontale MA dynamique.









Voici comment fonctionne l'indicateur :



MTF Multi-Timeframe Moving Average :

L'indicateur calcule une moyenne mobile basée sur des paramètres définis par l'utilisateur tels que la période, la méthode et le prix appliqué. Si l'horizon temporel actuel est inférieur à l'horizon temporel supérieur spécifié, il récupère les valeurs de la moyenne mobile de l'horizon temporel supérieur et les affiche sur le graphique actuel. Inversement, si l'horizon temporel actuel est supérieur à celui spécifié, il s'abstient d'afficher les valeurs de la moyenne mobile de l'horizon temporel inférieur, choisissant d'afficher un tracé inférieur limité ou de cacher les valeurs inférieures sur le graphique actuel.



Moving Average Trail :

Doté d'un tracé de moyenne mobile, l'indicateur permet aux utilisateurs d'ajuster la longueur du tracé pour un nombre spécifique de barres en modifiant la valeur dans les propriétés.



Horizontal Price Line :

L'indicateur incorpore une ligne de prix horizontale qui se déplace dynamiquement sur la base de la dernière valeur de la moyenne mobile. Cette ligne correspond à la moyenne mobile, créée au niveau du cours acheteur actuel, et se met à jour en temps réel à chaque tick lorsque la valeur de la moyenne mobile change.



La moyenne mobile MTF Multi-Timeframe est calculée sur la base des valeurs en temps réel. Par exemple, sur l'or à H4, Date 28 Nov 2023, Time : 04:00, en utilisant la "Moyenne mobile personnalisée" (indicateur intégré de MetaTrader 5), elle montre une valeur de 2013.991. De même, en utilisant 'wd.Multi_LineMA,' il reflète une valeur identique de 2013.991, même si la période graphique actuelle est différente.









La piste des moyennes mobiles s'avère utile pour observer les mouvements historiques sans encombrer le graphique avec des lignes. La ligne de prix horizontale facilite la visibilité des prix et aide les utilisateurs à déterminer les lignes de support et de résistance. Elle sert de point de référence pour visualiser le niveau actuel de la moyenne mobile sur le graphique.









Dans l'ensemble, l'indicateur configure efficacement les paramètres nécessaires, initialise la moyenne mobile multi-cadres, met à jour de manière cohérente la ligne de prix horizontale et gère l'affichage des pistes de la moyenne mobile en fonction de la relation entre les cadres temporels. Son principal avantage réside dans le fait qu'il permet aux utilisateurs d'identifier rapidement et efficacement les lignes de résistance et de support basées sur la moyenne mobile en quelques secondes.



