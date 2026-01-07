L'indicatore personalizzato MT5, denominato "wd.Multi_LineMA.mq5", è stato progettato per offrire ai trader preziose informazioni sui valori delle medie mobili da un timeframe superiore (MTF Multi TimeFrame). Include ulteriori caratteristiche visive per un'analisi approfondita, come la possibilità di visualizzare i tracciati per un numero specifico di barre e una linea di prezzo orizzontale MA dinamica.









Ecco come funziona l'indicatore:



MTF Multi-Timeframe Moving Average:

L'indicatore calcola una media mobile in base a parametri definiti dall'utente come periodo, metodo e prezzo applicato. Se il timeframe corrente è inferiore al timeframe superiore specificato, recupera i valori della media mobile dal timeframe superiore e li visualizza sul grafico corrente. Al contrario, se il timeframe corrente è superiore a quello specificato, l'indicatore si astiene dal visualizzare i valori della media mobile del timeframe inferiore, scegliendo di mostrare un grafico limitato di LowerTF o di nascondere i valori di LowerTF sul grafico corrente.



Moving Average Trail:

Dotato di una traccia della media mobile, l'indicatore consente agli utenti di regolare la lunghezza della traccia per un numero specifico di barre modificando il valore nelle proprietà.



Horizontal Price Line:

L'indicatore incorpora una linea del prezzo orizzontale che si muove dinamicamente in base all'ultimo valore della media mobile. Questa linea corrisponde alla media mobile, creata al livello del prezzo di offerta corrente, e si aggiorna in tempo reale a ogni tick, man mano che il valore della media mobile cambia.



La media mobile MTF Multi-Timeframe è calcolata in base ai valori in tempo reale. Ad esempio, sull'oro in H4, data 28 novembre 2023, ora: 04:00, utilizzando la 'Custom Moving Average' (indicatore integrato di MetaTrader 5), mostra un valore di 2013,991. Allo stesso modo, utilizzando 'wd.Multi_LineMA', si ottiene un valore identico di 2013,991, anche se il periodo corrente del grafico è diverso.









La traccia della media mobile si rivela utile per osservare il movimento storico senza ingombrare il grafico con linee. La linea orizzontale del prezzo facilita la visibilità dei prezzi e aiuta gli utenti a determinare le linee di supporto e di resistenza. Serve come punto di riferimento per visualizzare il livello attuale della media mobile sul grafico.









Nel complesso, l'indicatore configura in modo efficiente i parametri necessari, inizializza la Media Mobile Multi-Timeframe, aggiorna in modo coerente la Linea del Prezzo Orizzontale e gestisce la visualizzazione delle tracce della MA in base alla relazione tra i timeframe. Il suo vantaggio più significativo consiste nel permettere agli utenti di identificare rapidamente ed efficacemente le linee di resistenza-supporto basate sulla MA in pochi secondi.



