Der benutzerdefinierte MT5-Indikator mit dem Namen "wd.Multi_LineMA.mq5" wurde entwickelt, um Händlern wertvolle Einblicke in die Werte des gleitenden Durchschnitts in einem höheren Zeitrahmen (MTF Multi TimeFrame) zu bieten. Der Indikator bietet zusätzliche visuelle Funktionen für eine tiefgreifende Analyse, wie z.B. die Möglichkeit, Trails für eine bestimmte Anzahl von Bars und eine dynamische horizontale MA-Preislinie anzuzeigen.









So funktioniert der Indikator:



MTF Multi-Timeframe Moving Average:

Der Indikator berechnet einen gleitenden Durchschnitt basierend auf benutzerdefinierten Parametern wie Zeitraum, Methode und angewandtem Preis. Wenn der aktuelle Zeitrahmen niedriger ist als der angegebene höhere Zeitrahmen, ruft er die Werte des gleitenden Durchschnitts aus dem höheren Zeitrahmen ab und zeigt sie im aktuellen Diagramm an. Ist der aktuelle Zeitrahmen hingegen höher als der angegebene, werden die Werte des gleitenden Durchschnitts für den niedrigeren Zeitrahmen nicht angezeigt. Stattdessen wird eine begrenzte Darstellung des niedrigeren TF angezeigt oder die Werte des niedrigeren TF im aktuellen Chart ausgeblendet.



Moving Average Trail:

Der Indikator verfügt über einen gleitenden Durchschnittspfad und ermöglicht es dem Benutzer, die Länge des Pfades für eine bestimmte Anzahl von Bars anzupassen, indem er den Wert in den Eigenschaften ändert.



Horizontale Preislinie:

Der Indikator enthält eine horizontale Preislinie, die sich dynamisch auf der Grundlage des letzten Wertes des gleitenden Durchschnitts bewegt. Diese Linie entspricht dem gleitenden Durchschnitt, der auf dem aktuellen Geldkursniveau erstellt wird, und wird mit jedem Tick in Echtzeit aktualisiert, wenn sich der Wert des gleitenden Durchschnitts ändert.



Der gleitende Durchschnitt des MTF-Multi-Zeitrahmens wird auf der Grundlage von Echtzeitwerten berechnet. Bei Gold auf H4, Datum 28. November 2023, Zeit: 04:00, zeigt der benutzerdefinierte gleitende Durchschnitt (in MetaTrader 5 integrierter Indikator) beispielsweise einen Wert von 2013,991 an. Ähnlich verhält es sich mit dem Indikator "wd.Multi_LineMA", der einen identischen Wert von 2013,991 anzeigt, auch wenn der aktuelle Chart-Zeitraum ein anderer ist.









Der Pfad des gleitenden Durchschnitts erweist sich als nützlich, um historische Bewegungen zu beobachten, ohne das Diagramm mit Linien zu überfrachten. Die horizontale Kurslinie erleichtert die Sichtbarkeit des Kurses und hilft dem Benutzer bei der Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandslinien. Sie dient als Referenzpunkt, um das aktuelle Niveau des Gleitenden Durchschnitts auf dem Chart zu visualisieren.









Insgesamt konfiguriert der Indikator effizient die erforderlichen Parameter, initialisiert den gleitenden Durchschnitt für mehrere Zeitrahmen, aktualisiert die horizontale Preislinie und verwaltet die Anzeige der gleitenden Durchschnittslinien auf der Grundlage der Beziehung zwischen den Zeitrahmen. Der größte Vorteil des Indikators liegt darin, dass er es dem Benutzer ermöglicht, schnell und effektiv Widerstands- und Unterstützungslinien auf der Grundlage des MA in Sekundenschnelle zu identifizieren.



