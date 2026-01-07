O indicador personalizado do MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", foi projetado para oferecer aos traders informações valiosas sobre os valores da média móvel em um período de tempo maior (MTF Multi TimeFrame). Ele inclui recursos visuais adicionais para uma análise aprofundada, como a capacidade de visualizar trilhas para um número especificado de barras e uma linha de preço horizontal dinâmica da MA.









Veja como o indicador funciona:



MTF Multi-Timeframe Moving Average:

O indicador calcula uma média móvel com base em parâmetros definidos pelo usuário, como período, método e preço aplicado. Se o timeframe atual for inferior ao timeframe superior especificado, ele recupera os valores da média móvel do timeframe superior, exibindo-os no gráfico atual. Por outro lado, se o período de tempo atual for superior ao especificado, ele não exibirá os valores da Média Móvel do período de tempo inferior, optando por mostrar um gráfico limitado de TF inferior ou ocultar os valores de TF inferior no gráfico atual.



Moving Average Trail:

Com uma trilha de Média Móvel, o indicador permite que os usuários ajustem o comprimento da trilha para um número específico de barras alterando o valor nas propriedades.



Horizontal Price Line:

O indicador incorpora uma Linha de Preço Horizontal que se move dinamicamente com base no último valor da Média Móvel. Essa linha corresponde à Média Móvel, criada no nível de preço de oferta atual, e é atualizada em tempo real a cada tick à medida que o valor da Média Móvel muda.



A Média Móvel MTF Multi-Timeframe é calculada com base em valores em tempo real. Por exemplo, no ouro em H4, data 28 de novembro de 2023, hora: 04:00, usando o "Custom Moving Average" (indicador embutido no MetaTrader 5), ele mostra um valor de 2013,991. Da mesma forma, usando o "wd.Multi_LineMA", ele reflete um valor idêntico de 2013,991, mesmo quando o período do gráfico atual é diferente.









A trilha de média móvel é útil para observar o movimento histórico sem sobrecarregar o gráfico com linhas. A linha horizontal de preço facilita a visibilidade do preço e ajuda os usuários a determinar as linhas de suporte e resistência. Ela serve como um ponto de referência para visualizar o nível atual da média móvel no gráfico.









Em geral, o indicador configura com eficiência os parâmetros necessários, inicializa a Média Móvel Multitemporal, atualiza consistentemente a Linha Horizontal de Preço e gerencia a exibição das trilhas da MA com base na relação entre os períodos de tempo. Sua vantagem mais significativa está em permitir que os usuários identifiquem de forma rápida e eficaz as linhas de resistência-suporte com base na MA em segundos.



