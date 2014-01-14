CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Multistochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1211
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Un indicador de análisis técnico multi-divisa basado en las resonancias de los activos financieros relacionados.

La idea de la correlación entre los distintos activos financieros no es nueva y sería interesante desarrollar un algoritmo basado exactamente en el análisis tales regularidades. El indicador contiene el código multi-divisa basado en el articulo Vasily Yakimkin "Resonancias - Una nueva clase de indicadores técnicos" publicado en el magazine "Currency Speculator" (2001).

En pocas palabras, la idea de este método es la siguiente. Por ejemplo, para analizar el mercado EUR/USD podemos utilizar no sólo las lecturas de cualquier indicador en relación con este activo, sino también las lecturas del mismo indicador en relación con los activos relacionados - EUR/JPY y USD/JPY.

Es mejor utilizar el indicador con los valores normalizados en el mismo rango de cambios para proporcionar simplicidad y conveniencia de las mediciones y cálculos. El Oscilador Estocástico es muy adecuado para tales efectos y se utilizó en este indicador.

Una descripción detallada de este indicador y sus señales se puede encontrar en el artículo "Creación de un Asesor Experto, que cotiza en una serie de instrumentos".

Multistochastic

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/451

Chaikin Volatility Index With a Smoothing Algorithm Selection Chaikin Volatility Index With a Smoothing Algorithm Selection

El Índice de Volatilidad de Chaikin determina la volatilidad sobre la base de la anchura de rango entre el mínimo y el máximo. La variante presentada de este popular indicador permite seleccionar el algoritmo de suavizado de entre diez opciones disponibles.

ZigZag ZigZag

La variante del indicador ZigZag optimizado para su velocidad de operación.

Keltner Channels Set Keltner Channels Set

Ajuste de canales Keltner basados ​​en un suavizado universal.

Líneas de Matemáticas de Murrey para la Barra Actual Líneas de Matemáticas de Murrey para la Barra Actual

Las Líneas de Matemáticas de Murrey o Niveles de Murrey para la Barra Actual son una herramienta eficaz para las previsiones de los movimientos del mercado.