Multistochastic

Un indicador de análisis técnico multi-divisa basado en las resonancias de los activos financieros relacionados.



La idea de la correlación entre los distintos activos financieros no es nueva y sería interesante desarrollar un algoritmo basado exactamente en el análisis tales regularidades. El indicador contiene el código multi-divisa basado en el articulo Vasily Yakimkin "Resonancias - Una nueva clase de indicadores técnicos" publicado en el magazine "Currency Speculator" (2001).

En pocas palabras, la idea de este método es la siguiente. Por ejemplo, para analizar el mercado EUR/USD podemos utilizar no sólo las lecturas de cualquier indicador en relación con este activo, sino también las lecturas del mismo indicador en relación con los activos relacionados - EUR/JPY y USD/JPY.



Es mejor utilizar el indicador con los valores normalizados en el mismo rango de cambios para proporcionar simplicidad y conveniencia de las mediciones y cálculos. El Oscilador Estocástico es muy adecuado para tales efectos y se utilizó en este indicador.

Una descripción detallada de este indicador y sus señales se puede encontrar en el artículo "Creación de un Asesor Experto, que cotiza en una serie de instrumentos".



