Комплект уровней Келтнера - индикатор для MetaTrader 5
- 3739
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
В этом индикаторе используемое количество уровней Келтнера значительно больше двух, чем в классическом индикаторе Keltner Channel.
Индикатор позволяет более наглядно воспринимать общую картину поведения финансового актива. Индикатор выполнен в двух вариантах с различным количеством уровней для разных вариантов применения.
Индикатор построен с использованием универсального сглаживания с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.
- Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
- Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия;
- Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
- Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
