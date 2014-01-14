Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Chaikin Volatility Index With a Smoothing Algorithm Selection - indicador para MetaTrader 5
La principal diferencia de este indicador con su equivalente estándar es la posibilidad de cambiar el algoritmo de suavizado seleccionando uno apropiado de diez opciones disponibles:
- SMA - Media móvil simple
- EMA - Media móvil exponencial
- SMMA - Media móvil suavizada
- LWMA - Media móvil lineal ponderada
- JJMA - Media adaptable JMA
- JurX - Suavizado ultralineal
- ParMA - Alisado parabólico
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson
- VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande
- AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman
Cabe señalar que el parámetro Phase tiene significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado.
- Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100.
- Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización;
- Para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, para AMA es el periodo de la EMA lenta;
- Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/471
