이 지표에서 사용되는 켈트너 레벨의 수는 기존 켈트너 채널 지표보다 훨씬 높습니다.



이 지표를 사용하면 금융 자산 행동의 일반적인 그림을 더 명확하게 인식할 수 있습니다. 이 보조지표는 애플리케이션에 따라 레벨 수가 다른 두 가지 버전으로 만들어집니다.

이 지표는 두 개의 평균을 가진 범용 스무딩과 수십 가지 가능한 변형 중에서 각 평균을 선택할 수 있는 기능을 사용하여 만들어집니다:



SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 점에 유의해야 합니다.



JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;



T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;



VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;



AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.