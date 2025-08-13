당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
켈트너 레벨 세트 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 117
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 지표에서 사용되는 켈트너 레벨의 수는 기존 켈트너 채널 지표보다 훨씬 높습니다.
이 지표를 사용하면 금융 자산 행동의 일반적인 그림을 더 명확하게 인식할 수 있습니다. 이 보조지표는 애플리케이션에 따라 레벨 수가 다른 두 가지 버전으로 만들어집니다.
이 지표는 두 개의 평균을 가진 범용 스무딩과 수십 가지 가능한 변형 중에서 각 평균을 선택할 수 있는 기능을 사용하여 만들어집니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 점에 유의해야 합니다.
- JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;
- T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;
- VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;
- AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/475
관련 금융 자산의 공명을 기반으로 한 다중 통화 기술 분석을 위한 지표입니다.현재 막대의 머레이 레벨
금융 시장을 예측하는 데 효과적인 도구는 현재 막대에 대한 머레이 수학 레벨입니다.
트레이더의 삶을 편하게 해주는 간단한 스크립트. 항상 저를 괴롭히는 한 가지는 새 차트의 색상과 같은 속성을 재설정하여 원하는 방식으로 보이게 만드는 것입니다. 그래서 이 작업을 더 원활하게 해주는 스크립트를 만들었습니다.유사성 기반 마켓워치 심볼 매핑 스크립트
이 스크립트는 메타트레이더 5 EA 또는 스크립트에서 사용자가 구성한 심볼 이름을 브로커가 제공하는 실제 이름에 매핑하기 위한 참조 솔루션입니다. 레벤슈타인 거리 알고리즘을 사용하여 마켓워치에서 가장 유사한 심볼을 자동으로 식별합니다. 심볼 이름의 접두사 또는 접미사 호환성 문제에 직면한 개발자에게 이상적입니다. 특정 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있는 시작점입니다.