相比标准的 Keltner 通道 ， 此指标使用两个 Keltner 通道。



该指标以更翔实的方式显示金融资产的行为全图。本指标内建两种不同水平值，以便用于不同情况。

本指标采用通用双平滑，且平滑算法可从一打变种中选择。



SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。



