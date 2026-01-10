CodeBaseSections
dans la poche
Horizontal Grid Controller - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Rajesh Kumar Nait
Vues:
8
Note:
(8)
Publié:
Contrôleur de grille horizontale avec KeyEvents

L -> augmenter les points de la grille

K - > Diminuer les points de la grille

j - > Réinitialiser les points de grille par défaut

Le graphique affiche également un commentaire sur la taille réelle des points de la grille.


