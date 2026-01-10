Rejoignez notre page de fans
Horizontal Grid Controller - indicateur pour MetaTrader 5
- Rajesh Kumar Nait
- 8
-
Contrôleur de grille horizontale avec KeyEvents
L -> augmenter les points de la grille
K - > Diminuer les points de la grille
j - > Réinitialiser les points de grille par défaut
Le graphique affiche également un commentaire sur la taille réelle des points de la grille.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47434
