Horizontal Grid Controller - MetaTrader 5용 지표
- Rajesh Kumar Nait
- 5
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
키이벤트가 있는 수평 그리드 컨트롤러
L -> 그리드 포인트 증가
K - > 그리드 포인트 감소
J-> 그리드 포인트를 기본값으로 재설정
또한 차트에 실제 그리드 포인트 크기에 대한 주석이 표시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47434
