Horizontal Grid Controller - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Rajesh Kumar Nait
- Visualizzazioni:
- 2
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Controllore della griglia orizzontale con gli eventi chiave
L -> aumenta i punti della griglia
K - > Diminuisci i punti della griglia
j - > Ripristina i punti della griglia ai valori predefiniti
Mostra anche un commento sul grafico relativo alle dimensioni effettive dei punti della griglia.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47434
