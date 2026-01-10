CodeBaseSezioni
Horizontal Grid Controller - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
2
(8)
Controllore della griglia orizzontale con gli eventi chiave

L -> aumenta i punti della griglia

K - > Diminuisci i punti della griglia

j - > Ripristina i punti della griglia ai valori predefiniti

Mostra anche un commento sul grafico relativo alle dimensioni effettive dei punti della griglia.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47434

