Horizontal Grid Controller - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Rajesh Kumar Nait
- Visualizações:
- 27
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Controlador de grade horizontal com KeyEvents
L -> aumentar pontos da grade
K - > Diminuir pontos da grade
j - > Redefinir pontos de grade para o padrão
Ele também mostra um comentário no gráfico sobre o tamanho real dos pontos de grade.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47434
