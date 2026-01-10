CodeBaseSeções
Indicadores

Horizontal Grid Controller - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Rajesh Kumar Nait
Visualizações:
27
Avaliação:
(8)
Publicado:
Controlador de grade horizontal com KeyEvents

L -> aumentar pontos da grade

K - > Diminuir pontos da grade

j - > Redefinir pontos de grade para o padrão

Ele também mostra um comentário no gráfico sobre o tamanho real dos pontos de grade.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47434

