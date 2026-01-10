Fan sayfamıza katılın
Horizontal Grid Controller - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Rajesh Kumar Nait
- Görüntülemeler:
- 5
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
KeyEvents ile Yatay Izgara Denetleyicisi
L -> Izgara noktalarını artırın
K - > Izgara Noktalarını Azalt
j - > Izgara Noktalarını Varsayılana Sıfırla
Ayrıca grafikte gerçek ızgara noktaları boyutu hakkında Yorum gösterir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47434
