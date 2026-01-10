Kod TabanıBölümler
Yayınlayan:
Rajesh Kumar Nait
Görüntülemeler:
5
Derecelendirme:
(8)
Yayınlandı:
KeyEvents ile Yatay Izgara Denetleyicisi

L -> Izgara noktalarını artırın

K - > Izgara Noktalarını Azalt

j - > Izgara Noktalarını Varsayılana Sıfırla

Ayrıca grafikte gerçek ızgara noktaları boyutu hakkında Yorum gösterir.


