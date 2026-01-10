CodeBaseKategorien
Indikatoren

Horizontal Grid Controller - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Rajesh Kumar Nait
Ansichten:
19
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Horizontaler Grid Controller mit KeyEvents

L -> Rasterpunkte vergrößern

K - > Rasterpunkte verkleinern

j - > Rasterpunkte auf Standard zurücksetzen

Außerdem wird im Diagramm ein Kommentar zur aktuellen Rasterpunktgröße angezeigt.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47434

