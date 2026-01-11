Comparação entre o pavio superior e o pavio inferior de uma vela para encontrar o desequilíbrio e traçar uma asa

O usuário pode definir a multiplicação no campo de entrada, por exemplo, o valor de 2 significa que se o pavio superior for 2x maior que o inferior ou se o pavio inferior for 2x maior que o superior, ele plotará um wingding no lado em que a área do pavio for maior que a área do outro pavio.



