Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Dengesizliği bulmak için bir mumun üst fitili ile alt fitili arasında karşılaştırma ve bir kanat çizimi

Kullanıcı giriş alanında çarpımı tanımlayabilir, örneğin 2 değeri, üst fitil alt fitilin 2 katı ise veya alt fitil üst fitilin 2 katı ise, fitil alanı diğer fitil alanından daha büyük olan tarafa bir kanat çizer.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47370

Sample program for async/sync all close. Sample program for async/sync all close.

Bu, eşzamansız ve eşzamanlı tüm kapanışları karşılaştırmak için basit bir programdır. Bu örnek bir programdır, bu nedenle koşul eklemek gibi kendi test amaçlarınız için değiştirmekten çekinmeyin.

Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi

Yeni Yüksekler-Yeni Düşükler Endeksi, dönem için maksimum gösteren döviz çifti sayısı ile dönem için minimum gösteren döviz çifti sayısı arasındaki fark olarak hesaplanır.

CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager) CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager)

Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.