Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5 için gösterge
Görüntülemeler:
- 7
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Dengesizliği bulmak için bir mumun üst fitili ile alt fitili arasında karşılaştırma ve bir kanat çizimi
Kullanıcı giriş alanında çarpımı tanımlayabilir, örneğin 2 değeri, üst fitil alt fitilin 2 katı ise veya alt fitil üst fitilin 2 katı ise, fitil alanı diğer fitil alanından daha büyük olan tarafa bir kanat çizer.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47370
