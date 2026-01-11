無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクの上芯と下芯を比較し、不均衡を見つけ、ウイングをプロットする。
ユーザーは入力フィールドで乗算を定義することができます。例えば、値が2であれば、上芯が下芯の2倍、下芯が上芯の2倍であれば、芯の面積が他の芯の面積より大きい側にウイングをプロットします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47370
