ポケットに対して
インディケータ

Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rajesh Kumar Nait | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
22
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ローソクの上芯と下芯を比較し、不均衡を見つけ、ウイングをプロットする。

ユーザーは入力フィールドで乗算を定義することができます。例えば、値が2であれば、上芯が下芯の2倍、下芯が上芯の2倍であれば、芯の面積が他の芯の面積より大きい側にウイングをプロットします。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47370

