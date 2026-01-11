Comparaison entre la mèche supérieure et la mèche inférieure d'une bougie pour trouver un déséquilibre et tracer une aile.

L'utilisateur peut définir la multiplication dans le champ de saisie, par exemple la valeur 2 signifie que si la mèche supérieure est 2 fois plus grande que la mèche inférieure ou si la mèche inférieure est 2 fois plus grande que la mèche supérieure, l'appareil trace une aile sur le côté où la surface de la mèche est plus grande que celle de l'autre mèche.



