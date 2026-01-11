코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5용 지표

Rajesh Kumar Nait | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(7)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

양초의 위쪽 심지와 아래쪽 심지를 비교하여 불균형을 찾아 윙딩을 플롯합니다.

사용자는 입력 필드에 곱셈을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 2의 값은 위쪽 심지가 아래쪽 심지의 2배인 경우 또는 아래쪽 심지가 위쪽 심지의 2배인 경우 다른 심지 면적보다 큰 쪽의 윙딩을 플롯하는 것을 의미합니다.


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47370

Sample program for async/sync all close. Sample program for async/sync all close.

비동기식과 동기식을 모두 가깝게 비교하는 간단한 프로그램입니다. 샘플 프로그램이므로 조건을 추가하는 등 테스트 목적에 맞게 자유롭게 수정해 보세요.

신 최고가-신저가 지수 신 최고가-신저가 지수

신최고-신저 지수는 해당 기간 동안 최고치를 기록한 통화쌍 수와 최저치를 기록한 통화쌍 수의 차이로 계산됩니다.

CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager) CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager)

Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.

Session Daylight Gradient — Ambient Forex Session Overlay Session Daylight Gradient — Ambient Forex Session Overlay

A lightweight chart overlay that paints a smooth “daylight” gradient across Pacific, Asia, London, and New York sessions—plus optional session separators, event labels, and “sunray” highlights for scheduled news. Includes UTC/Broker/PC time modes and a manual DST shift.