Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5용 지표
양초의 위쪽 심지와 아래쪽 심지를 비교하여 불균형을 찾아 윙딩을 플롯합니다.
사용자는 입력 필드에 곱셈을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 2의 값은 위쪽 심지가 아래쪽 심지의 2배인 경우 또는 아래쪽 심지가 위쪽 심지의 2배인 경우 다른 심지 면적보다 큰 쪽의 윙딩을 플롯하는 것을 의미합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47370
