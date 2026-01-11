양초의 위쪽 심지와 아래쪽 심지를 비교하여 불균형을 찾아 윙딩을 플롯합니다.

사용자는 입력 필드에 곱셈을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 2의 값은 위쪽 심지가 아래쪽 심지의 2배인 경우 또는 아래쪽 심지가 위쪽 심지의 2배인 경우 다른 심지 면적보다 큰 쪽의 윙딩을 플롯하는 것을 의미합니다.



