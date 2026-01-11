Vergleich zwischen oberem Docht und unterem Docht einer Kerze, um ein Ungleichgewicht zu finden und einen Wingding zu zeichnen

Der Benutzer kann die Multiplikation im Eingabefeld definieren, z.B. bedeutet ein Wert von 2, dass der obere Docht 2x so groß ist wie der untere Docht oder der untere Docht 2x so groß wie der obere Docht, dann wird ein Wingding auf der Seite gezeichnet, auf der die Dochtfläche größer ist als die andere.



