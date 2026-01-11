und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Candlestick Wick Imbalance - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 18
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Vergleich zwischen oberem Docht und unterem Docht einer Kerze, um ein Ungleichgewicht zu finden und einen Wingding zu zeichnen
Der Benutzer kann die Multiplikation im Eingabefeld definieren, z.B. bedeutet ein Wert von 2, dass der obere Docht 2x so groß ist wie der untere Docht oder der untere Docht 2x so groß wie der obere Docht, dann wird ein Wingding auf der Seite gezeichnet, auf der die Dochtfläche größer ist als die andere.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47370
Dies ist ein einfaches Programm zum Vergleich von asynchronen und synchronen Abschlüssen. Es handelt sich um ein Beispielprogramm, das Sie für Ihre eigenen Testzwecke abändern können, z. B. indem Sie Bedingungen hinzufügen.Horizontal Grid Controller
Horizontaler Grid Controller mit KeyEvents
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.