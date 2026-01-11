代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Candlestick Wick Imbalance - MetaTrader 5脚本

Rajesh Kumar Nait | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
58
等级:
(7)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

比较蜡烛上部蜡烛芯和下部蜡烛芯，找出不平衡点，并绘制出 "wingding"。

用户可以在输入字段中定义乘法，例如，数值为 2 意味着如果上灯芯是下灯芯的 2 倍，或者如果下灯芯是上灯芯的 2 倍，那么它就会在灯芯面积大于其他灯芯面积的那一侧绘制一个纬线。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47370

Sample program for async/sync all close. Sample program for async/sync all close.

这是一个简单的程序，用于比较异步和同步全部关闭的情况。 这是一个示例程序，因此可以根据自己的测试目的进行修改，例如添加条件。

Horizontal Grid Controller Horizontal Grid Controller

带 KeyEvents 的水平网格控制器

加速震荡（AC） 加速震荡（AC）

加速/减速技术指标（AC）用于衡量当前驱动力的加速和减速。

离散 离散

离散技术指标由价格和交易量的变化决定。