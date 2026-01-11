比较蜡烛上部蜡烛芯和下部蜡烛芯，找出不平衡点，并绘制出 "wingding"。

用户可以在输入字段中定义乘法，例如，数值为 2 意味着如果上灯芯是下灯芯的 2 倍，或者如果下灯芯是上灯芯的 2 倍，那么它就会在灯芯面积大于其他灯芯面积的那一侧绘制一个纬线。



