Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Candlestick Wick Imbalance - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Confronto tra lo stoppino superiore e lo stoppino inferiore di una candela per trovare lo squilibrio e tracciare un'ala.
L'utente può definire la moltiplicazione nel campo di input, ad esempio il valore 2 significa che se lo stoppino superiore è 2x dello stoppino inferiore o se lo stoppino inferiore è 2x dello stoppino superiore, viene tracciata un'aletta su quel lato la cui area dello stoppino è maggiore dell'altra area dello stoppino.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47370
Si tratta di un semplice programma per il confronto tra asincroni e sincroni all close. Si tratta di un programma di esempio, quindi è possibile modificarlo per i propri scopi di test, ad esempio aggiungendo delle condizioni.Indice nuovi massimi-nuovi minimi
L'indice New Highs-New Lows è calcolato come la differenza tra il numero di coppie di valute che hanno registrato un massimo nel periodo e il numero di coppie di valute che hanno registrato un minimo nel periodo.
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.Session Daylight Gradient — Ambient Forex Session Overlay
A lightweight chart overlay that paints a smooth “daylight” gradient across Pacific, Asia, London, and New York sessions—plus optional session separators, event labels, and “sunray” highlights for scheduled news. Includes UTC/Broker/PC time modes and a manual DST shift.