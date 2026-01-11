CodeBaseSezioni
Candlestick Wick Imbalance - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Confronto tra lo stoppino superiore e lo stoppino inferiore di una candela per trovare lo squilibrio e tracciare un'ala.

L'utente può definire la moltiplicazione nel campo di input, ad esempio il valore 2 significa che se lo stoppino superiore è 2x dello stoppino inferiore o se lo stoppino inferiore è 2x dello stoppino superiore, viene tracciata un'aletta su quel lato la cui area dello stoppino è maggiore dell'altra area dello stoppino.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47370

