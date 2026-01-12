Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BinanceQuotesDownloader - script para MetaTrader 5
- Yuriy Lyachshenko
Este script le permite recibir cotizaciones de la bolsa de criptomonedas Binance y mostrarlas en una ventana de símbolos personalizada.
Para ejecutar el script:
1. En la configuración del terminal, en la pestaña Asesores Expertos, active WebRequest e introduzca la dirección del sitio web: https://api.binance.com
2. Coloca el archivo BinanceQuotesDownloader en la carpeta Scripts del directorio de la terminal MT5.
3. 3. Haga doble clic para ejecutarlo.
4. 4. Abra View -> Symbols, se abrirá una ventana y seleccione Custom -> Binance,aparecerá una lista de criptodivisas Binance, haga doble clic en las criptodivisas deseadas.
5. Abra un nuevo gráfico de criptodivisas. Archivo -> Nuevo gráfico -> Personalizado -> Binance
6. En la pestaña "Expertos" puede ver el proceso de descarga de cotizaciones.
Listo. Ahora puedes ver las cotizaciones de criptodivisas, conectar indicadores personalizados y analizar el mercado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47355
