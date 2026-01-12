Ставь лайки и следи за новостями
BinanceQuotesDownloader - скрипт для MetaTrader 5
Yuriy Lyachshenko
- 50
-
Этот скрипт позволяет получать котировки с криптовалютной биржи Binance и отображать их в пользовательском окне символов.
Чтобы запустить скрипт:
1. В настройках терминала на вкладке "Советники" включите функцию WebRequest и введите адрес сайта: https://api.binance.com.
2. Поместите файл BinanceQuotesDownloader в папку Scripts каталога терминала MT5.
3. Дважды щелкните по нему, чтобы запустить.
4. Откройте View -> Symbols, откроется окно и выберите Custom -> Binance,появится список криптовалют Binance, дважды щелкните на нужной криптовалюте.
5. Откройте новый криптовалютный график. Файл -> Новый график -> Пользовательский -> Binance
6. На вкладке "Эксперты" вы можете увидеть процесс загрузки котировок.
Готово! Теперь вы можете просматривать котировки криптовалют, подключать пользовательские индикаторы и анализировать рынок.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47355
