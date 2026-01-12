Этот скрипт позволяет получать котировки с криптовалютной биржи Binance и отображать их в пользовательском окне символов.

Чтобы запустить скрипт:

1. В настройках терминала на вкладке "Советники" включите функцию WebRequest и введите адрес сайта: https://api.binance.com.

2. Поместите файл BinanceQuotesDownloader в папку Scripts каталога терминала MT5.

3. Дважды щелкните по нему, чтобы запустить.

4. Откройте View -> Symbols, откроется окно и выберите Custom -> Binance,появится список криптовалют Binance, дважды щелкните на нужной криптовалюте.

5. Откройте новый криптовалютный график. Файл -> Новый график -> Пользовательский -> Binance

6. На вкладке "Эксперты" вы можете увидеть процесс загрузки котировок.





Готово! Теперь вы можете просматривать котировки криптовалют, подключать пользовательские индикаторы и анализировать рынок.











