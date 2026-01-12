请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Yuriy Lyachshenko
- 显示:
- 44
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该脚本允许你接收 Binance 加密货币交易所的报价，并将其显示在自定义符号窗口中。
运行脚本
1.在 "智能交易 "选项卡的终端设置中，启用 WebRequest 并输入网站地址： https://api.binance.com
2.将 BinanceQuotesDownloader 文件放入 MT5 终端目录下的 Scripts 文件夹。
3.双击启动。
4.打开查看 -> 符号，打开一个窗口，选择自定义 -> Binance，会出现 Binance 加密货币列表，双击所需的加密货币。
5.打开一个新的加密货币图表。文件 -> 新图表 -> 自定义 -> Binance
6.在 "专家 "选项卡中，你可以看到下载报价的过程。
准备就绪！现在，您可以查看加密货币报价，连接自定义指标并分析市场。
查看我的其他指标
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47355
Candlestick Wick Imbalance
烛芯不平衡Sample program for async/sync all close.
这是一个简单的程序，用于比较异步和同步全部关闭的情况。 这是一个示例程序，因此可以根据自己的测试目的进行修改，例如添加条件。
DCC / Piercing
DCC / 穿孔离散
离散技术指标由价格和交易量的变化决定。