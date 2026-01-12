该脚本允许你接收 Binance 加密货币交易所的报价，并将其显示在自定义符号窗口中。

运行脚本

1.在 "智能交易 "选项卡的终端设置中，启用 WebRequest 并输入网站地址： https://api.binance.com

2.将 BinanceQuotesDownloader 文件放入 MT5 终端目录下的 Scripts 文件夹。

3.双击启动。

4.打开查看 -> 符号，打开一个窗口，选择自定义 -> Binance，会出现 Binance 加密货币列表，双击所需的加密货币。

5.打开一个新的加密货币图表。文件 -> 新图表 -> 自定义 -> Binance

6.在 "专家 "选项卡中，你可以看到下载报价的过程。





准备就绪！现在，您可以查看加密货币报价，连接自定义指标并分析市场。











