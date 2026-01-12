CodeBaseSections
BinanceQuotesDownloader - script pour MetaTrader 5

Publié par:
Publié par:
Yuriy Lyachshenko
Vues:
13
Note:
(6)
Publié:
Ce script vous permet de recevoir les cotations de la bourse cryptographique Binance et de les afficher dans une fenêtre de symboles personnalisée.

Pour exécuter le script :

1. Dans les paramètres du terminal, dans l'onglet Expert Advisors, activez WebRequest et entrez l'adresse du site web : https://api.binance.com

2. Placez le fichier BinanceQuotesDownloader dans le dossier Scripts du répertoire du terminal MT5.

3. Double-cliquez sur le fichier pour le lancer.

4. Ouvrez View -> Symbols, une fenêtre s'ouvrira et sélectionnez Custom -> Binance,une liste de crypto-monnaies Binance apparaîtra, double-cliquez sur les crypto-monnaies souhaitées.

5. Ouvrez un nouveau graphique de crypto-monnaie. Fichier -> Nouveau graphique -> Personnalisé -> Binance

6. Dans l'onglet "Experts", vous pouvez voir le processus de téléchargement des cotations.


Vous êtes prêt ! Vous pouvez désormais consulter les cours des crypto-monnaies, connecter des indicateurs personnalisés et analyser le marché.


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47355

