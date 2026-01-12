Rejoignez notre page de fans
Ce script vous permet de recevoir les cotations de la bourse cryptographique Binance et de les afficher dans une fenêtre de symboles personnalisée.
Pour exécuter le script :
1. Dans les paramètres du terminal, dans l'onglet Expert Advisors, activez WebRequest et entrez l'adresse du site web : https://api.binance.com
2. Placez le fichier BinanceQuotesDownloader dans le dossier Scripts du répertoire du terminal MT5.
3. Double-cliquez sur le fichier pour le lancer.
4. Ouvrez View -> Symbols, une fenêtre s'ouvrira et sélectionnez Custom -> Binance,une liste de crypto-monnaies Binance apparaîtra, double-cliquez sur les crypto-monnaies souhaitées.
5. Ouvrez un nouveau graphique de crypto-monnaie. Fichier -> Nouveau graphique -> Personnalisé -> Binance
6. Dans l'onglet "Experts", vous pouvez voir le processus de téléchargement des cotations.
Vous êtes prêt ! Vous pouvez désormais consulter les cours des crypto-monnaies, connecter des indicateurs personnalisés et analyser le marché.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47355
