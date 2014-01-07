El precio es el último elemento en cambiar. Antes de que se produzca algún cambio en el precio, la fuerza impulsora del mercado cambia de dirección, reduciendo su aceleración hasta llegar a cero. A continuación comienza una aceleración en la dirección opuesta hasta que el precio empieza a cambiar de dirección.

El indicador técnico Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado. Este indicador cambia de dirección antes de que se produzca algún cambio en la fuerza impulsora, que, por su parte, cambia de dirección antes que el precio. El Acceleration/Deceleration es pues una señal de advertencia previa, lo que proporciona al inversor toda una serie de ventajas.



La línea cero es básicamente el lugar donde la fuerza motriz está en equilibrio con la aceleración. Si el Aceleración/Desaceleración es mayor que cero, entonces, por lo general, la aceleración suele continuar su movimiento hacia arriba (y viceversa cuando está por debajo de cero). A diferencia del Awesome Oscillator, cuando este indicador cruza la línea cero no se considera una señal. Lo único que hay que hacer para tomar decisiones de trading es estar atento a los cambios que se producen en el color. Recuerde: no compre cuando la columna actual sea roja, y no venda cuando esté verde.

Si usted entra en el mercado en la dirección de la fuerza impulsora (el indicador es mayor que cero en la compra; o menor que cero en la venta), entonces sólo necesita dos columnas verdes para comprar, o dos columnas rojas para vender. Por el contrario, si la fuerza motriz se dirige contra la posición que usted va a abrir (el indicador se encuentra por debajo de cero en la compra; o por encima de cero en la venta), necesitará una confirmación; le hará falta una columna adicional. En ese caso, el indicador muestra tres columnas rojas sobre la línea cero para abrir la posición corta, y tres columnas verdes bajo la línea cero para abrir la posición larga.





Cálculo:



El gráfico de barras del AC es la diferencia entre los 5/34 del gráfico de barras de la fuerza impulsora y la media móvil simple de 5 períodos tomada de ese gráfico de barras.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

donde: