BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5용 스크립트
- 게시자:
- Yuriy Lyachshenko
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 스크립트를 사용하면 바이낸스 암호화폐 거래소에서 시세를 수신하여 사용자 지정 심볼 창에 표시할 수 있습니다.
스크립트를 실행하려면 다음과 같이 하세요:
1. 터미널 설정의 전문가 어드바이저 탭에서 웹 요청을 활성화하고 웹사이트 주소(https://api.binance.com)를 입력합니다.
2. MT5 터미널 디렉토리의 스크립트 폴더에 BinanceQuotesDownloader 파일을 넣습니다.
3. 더블 클릭하여 실행합니다.
4. 보기 -> 심볼을 열면 창이 열리고 사용자 지정 -> 바이낸스를 선택하면바이낸스 암호화폐 목록이 나타나고 원하는 암호화폐를 두 번 클릭합니다.
5. 새 암호화폐 차트를 엽니다. 파일 -> 새 차트 -> 사용자 지정 -> 바이낸스
6. "전문가" 탭에서 시세 다운로드 과정을 확인할 수 있습니다.
준비 완료! 이제 암호화폐 시세를 보고, 사용자 지정 지표를 연결하고, 시장을 분석할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47355
