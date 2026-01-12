Participe de nossa página de fãs
BinanceQuotesDownloader - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Yuriy Lyachshenko
- Visualizações:
- 29
- Avaliação:
-
- Publicado:
Esse script permite que você receba cotações da bolsa de criptomoedas Binance e as exiba em uma janela de símbolo personalizada.
Para executar o script:
1. Nas configurações do terminal, na guia Expert Advisors, ative o WebRequest e digite o endereço do site: https://api.binance.com
2. Coloque o arquivo BinanceQuotesDownloader na pasta Scripts do diretório do terminal MT5.
3. Clique duas vezes para iniciá-lo.
4. Abra View -> Symbols (Exibir -> Símbolos), uma janela será aberta e selecione Custom -> Binance (Personalizado -> Binance),uma lista de criptomoedas da Binance será exibida; clique duas vezes nas criptomoedas desejadas.
5. Abra um novo gráfico de criptomoeda. Arquivo -> Novo gráfico -> Personalizado -> Binance
6. Na guia "Experts", você pode ver o processo de download das cotações.
Pronto! Agora você pode visualizar cotações de criptomoedas, conectar indicadores personalizados e analisar o mercado.
