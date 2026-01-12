Esse script permite que você receba cotações da bolsa de criptomoedas Binance e as exiba em uma janela de símbolo personalizada.

Para executar o script:

1. Nas configurações do terminal, na guia Expert Advisors, ative o WebRequest e digite o endereço do site: https://api.binance.com

2. Coloque o arquivo BinanceQuotesDownloader na pasta Scripts do diretório do terminal MT5.

3. Clique duas vezes para iniciá-lo.

4. Abra View -> Symbols (Exibir -> Símbolos), uma janela será aberta e selecione Custom -> Binance (Personalizado -> Binance),uma lista de criptomoedas da Binance será exibida; clique duas vezes nas criptomoedas desejadas.

5. Abra um novo gráfico de criptomoeda. Arquivo -> Novo gráfico -> Personalizado -> Binance

6. Na guia "Experts", você pode ver o processo de download das cotações.





Pronto! Agora você pode visualizar cotações de criptomoedas, conectar indicadores personalizados e analisar o mercado.











