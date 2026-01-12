CodeBaseKategorien
Skripte

BinanceQuotesDownloader - Skript für den MetaTrader 5

Veröffentlicht: Yuriy Lyachshenko
Veröffentlicht:
Yuriy Lyachshenko
Ansichten:
11
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Mit diesem Skript können Sie Kurse von der Krypto-Börse Binance empfangen und in einem eigenen Symbolfenster anzeigen.

So führen Sie das Skript aus:

1. Aktivieren Sie in den Terminal-Einstellungen auf der Registerkarte Expert Advisors die Option WebRequest und geben Sie die Adresse der Website ein: https://api.binance.com

2. Legen Sie die Datei BinanceQuotesDownloader in den Ordner Scripts des MT5-Terminalverzeichnisses.

3. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu starten.

4. Öffnen Sie Ansicht -> Symbole, ein Fenster öffnet sich und wählen Sie Benutzerdefiniert -> Binance,eine Liste der Binance-Kryptowährungen erscheint, doppelklicken Sie auf die gewünschten Kryptowährungen.

5. Öffnen Sie einen neuen Kryptowährungs-Chart. Datei -> Neuer Chart -> Benutzerdefiniert -> Binance

6. Auf der Registerkarte "Experten" sehen Sie den Prozess des Herunterladens von Kursen.


Fertig! Jetzt können Sie Kryptowährungskurse anzeigen, benutzerdefinierte Indikatoren verbinden und den Markt analysieren.


Siehe meine anderen Indikatoren



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47355

