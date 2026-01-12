Mit diesem Skript können Sie Kurse von der Krypto-Börse Binance empfangen und in einem eigenen Symbolfenster anzeigen.

So führen Sie das Skript aus:

1. Aktivieren Sie in den Terminal-Einstellungen auf der Registerkarte Expert Advisors die Option WebRequest und geben Sie die Adresse der Website ein: https://api.binance.com

2. Legen Sie die Datei BinanceQuotesDownloader in den Ordner Scripts des MT5-Terminalverzeichnisses.

3. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu starten.

4. Öffnen Sie Ansicht -> Symbole, ein Fenster öffnet sich und wählen Sie Benutzerdefiniert -> Binance,eine Liste der Binance-Kryptowährungen erscheint, doppelklicken Sie auf die gewünschten Kryptowährungen.

5. Öffnen Sie einen neuen Kryptowährungs-Chart. Datei -> Neuer Chart -> Benutzerdefiniert -> Binance

6. Auf der Registerkarte "Experten" sehen Sie den Prozess des Herunterladens von Kursen.





Fertig! Jetzt können Sie Kryptowährungskurse anzeigen, benutzerdefinierte Indikatoren verbinden und den Markt analysieren.











