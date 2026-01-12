Kod TabanıBölümler
BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5 için komut dosyası

Yayınlayan:
Yuriy Lyachshenko
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
Bu komut dosyası, Binance kripto borsasından fiyat teklifleri almanıza ve bunları özel bir sembol penceresinde görüntülemenize olanak tanır.

Komut dosyasını çalıştırmak için:

1. Uzman Danışmanlar sekmesindeki terminal ayarlarında WebRequest'i etkinleştirin ve web sitesi adresini girin: https://api.binance.com

2. BinanceQuotesDownloader dosyasını MT5 terminal dizininin Scripts klasörüne yerleştirin.

3. Başlatmak için çift tıklayın.

4. Görünüm -> Semboller'i açın, bir pencere açılacak ve Özel -> Binance'i seçin, Binance kripto para birimlerinin bir listesi görünecektir, istediğiniz kripto para birimlerine çift tıklayın.

5. Yeni bir kripto para grafiği açın. Dosya -> Yeni grafik-> Özel -> Binance

6. "Uzmanlar" sekmesinde teklif indirme sürecini görebilirsiniz.


Hazır! Artık kripto para birimi fiyatlarını görüntüleyebilir, özel göstergeleri bağlayabilir ve piyasayı analiz edebilirsiniz.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47355

