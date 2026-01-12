Fan sayfamıza katılın
BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Yayınlayan:
- Yuriy Lyachshenko
- Görüntülemeler:
- 6
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu komut dosyası, Binance kripto borsasından fiyat teklifleri almanıza ve bunları özel bir sembol penceresinde görüntülemenize olanak tanır.
Komut dosyasını çalıştırmak için:
1. Uzman Danışmanlar sekmesindeki terminal ayarlarında WebRequest'i etkinleştirin ve web sitesi adresini girin: https://api.binance.com
2. BinanceQuotesDownloader dosyasını MT5 terminal dizininin Scripts klasörüne yerleştirin.
3. Başlatmak için çift tıklayın.
4. Görünüm -> Semboller'i açın, bir pencere açılacak ve Özel -> Binance'i seçin, Binance kripto para birimlerinin bir listesi görünecektir, istediğiniz kripto para birimlerine çift tıklayın.
5. Yeni bir kripto para grafiği açın. Dosya -> Yeni grafik-> Özel -> Binance
6. "Uzmanlar" sekmesinde teklif indirme sürecini görebilirsiniz.
Hazır! Artık kripto para birimi fiyatlarını görüntüleyebilir, özel göstergeleri bağlayabilir ve piyasayı analiz edebilirsiniz.
