BinanceQuotesDownloader - script per MetaTrader 5
Pubblicati da::
Yuriy Lyachshenko
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:

Questo script consente di ricevere le quotazioni dalla borsa delle criptovalute Binance e di visualizzarle in una finestra di simboli personalizzata.
Per eseguire lo script:
1. Nelle impostazioni del terminale, nella scheda Expert Advisors, abilitare WebRequest e inserire l'indirizzo del sito web: https://api.binance.com
2. Inserire il file BinanceQuotesDownloader nella cartella Scripts della directory del terminale MT5.
3. Fare doppio clic per avviarlo.
4. Aprire Vista -> Simboli, si aprirà una finestra e selezionare Personalizzato -> Binance,apparirà un elenco di criptovalute Binance, fare doppio clic sulle criptovalute desiderate.
5. Aprire un nuovo grafico delle criptovalute. File -> Nuovo grafico -> Personalizzato -> Binance
6. Nella scheda "Esperti" è possibile vedere il processo di download delle quotazioni.
Pronti! Ora è possibile visualizzare le quotazioni delle criptovalute, collegare indicatori personalizzati e analizzare il mercato.
Vedere gli altri indicatori
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47355
