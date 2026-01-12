CodeBaseSezioni
BinanceQuotesDownloader - script per MetaTrader 5

Questo script consente di ricevere le quotazioni dalla borsa delle criptovalute Binance e di visualizzarle in una finestra di simboli personalizzata.

Per eseguire lo script:

1. Nelle impostazioni del terminale, nella scheda Expert Advisors, abilitare WebRequest e inserire l'indirizzo del sito web: https://api.binance.com

2. Inserire il file BinanceQuotesDownloader nella cartella Scripts della directory del terminale MT5.

3. Fare doppio clic per avviarlo.

4. Aprire Vista -> Simboli, si aprirà una finestra e selezionare Personalizzato -> Binance,apparirà un elenco di criptovalute Binance, fare doppio clic sulle criptovalute desiderate.

5. Aprire un nuovo grafico delle criptovalute. File -> Nuovo grafico -> Personalizzato -> Binance

6. Nella scheda "Esperti" è possibile vedere il processo di download delle quotazioni.


Pronti! Ora è possibile visualizzare le quotazioni delle criptovalute, collegare indicatori personalizzati e analizzare il mercato.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47355

