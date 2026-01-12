コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5のためのスクリプト

Johnathan Burov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Yuriy Lyachshenko
ビュー:
16
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このスクリプトを使うと、Binance暗号取引所から相場を受信し、カスタムシンボルウィンドウに表示することができます。

スクリプトを実行するには

1.Expert Advisorsタブのターミナル設定で、WebRequestを有効にし、ウェブサイトのアドレスを入力します: https://api.binance.com

2.BinanceQuotesDownloaderファイルをMT5ターミナルのディレクトリのScriptsフォルダに配置します。

3.ダブルクリックして起動します。

4.View -> Symbolsを開くと、ウィンドウが開き、Custom -> Binanceを選択すると、Binance暗号通貨のリストが表示されるので、希望の暗号通貨をダブルクリックします。

5.新しい暗号通貨チャートを開く。ファイル -> 新規チャート -> カスタム -> Binance

6.Experts "タブで、相場をダウンロードするプロセスを見ることができます。


準備完了！これで暗号通貨の相場を表示し、カスタムインジケーターを接続し、市場を分析することができます。


他のインジケーターを見る



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47355

Candlestick Wick Imbalance Candlestick Wick Imbalance

キャンドルスティック芯の不均衡

Sample program for async/sync all close. Sample program for async/sync all close.

これは、非同期と同期の全閉を比較する簡単なプログラムです。 サンプルプログラムですので、条件を追加するなど、ご自由に改変してテストしてください。

DCC / Piercing DCC / Piercing

DCC / ピアス

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。