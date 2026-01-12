このスクリプトを使うと、Binance暗号取引所から相場を受信し、カスタムシンボルウィンドウに表示することができます。

スクリプトを実行するには

1.Expert Advisorsタブのターミナル設定で、WebRequestを有効にし、ウェブサイトのアドレスを入力します: https://api.binance.com

2.BinanceQuotesDownloaderファイルをMT5ターミナルのディレクトリのScriptsフォルダに配置します。

3.ダブルクリックして起動します。

4.View -> Symbolsを開くと、ウィンドウが開き、Custom -> Binanceを選択すると、Binance暗号通貨のリストが表示されるので、希望の暗号通貨をダブルクリックします。

5.新しい暗号通貨チャートを開く。ファイル -> 新規チャート -> カスタム -> Binance

6.Experts "タブで、相場をダウンロードするプロセスを見ることができます。





準備完了！これで暗号通貨の相場を表示し、カスタムインジケーターを接続し、市場を分析することができます。











