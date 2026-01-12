無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5のためのスクリプト
- 発行者:
- Yuriy Lyachshenko
- ビュー:
- 16
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
パブリッシュ済み:
このスクリプトを使うと、Binance暗号取引所から相場を受信し、カスタムシンボルウィンドウに表示することができます。
スクリプトを実行するには
1.Expert Advisorsタブのターミナル設定で、WebRequestを有効にし、ウェブサイトのアドレスを入力します: https://api.binance.com
2.BinanceQuotesDownloaderファイルをMT5ターミナルのディレクトリのScriptsフォルダに配置します。
3.ダブルクリックして起動します。
4.View -> Symbolsを開くと、ウィンドウが開き、Custom -> Binanceを選択すると、Binance暗号通貨のリストが表示されるので、希望の暗号通貨をダブルクリックします。
5.新しい暗号通貨チャートを開く。ファイル -> 新規チャート -> カスタム -> Binance
6.Experts "タブで、相場をダウンロードするプロセスを見ることができます。
準備完了！これで暗号通貨の相場を表示し、カスタムインジケーターを接続し、市場を分析することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47355
