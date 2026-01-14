CodeBaseSezioni
Script

BinanceQuotesDownloader - script per MetaTrader 5

Johnathan Burov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Yuriy Lyachshenko
Visualizzazioni:
20
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Questo script consente di ottenere le quotazioni dalla borsa delle criptovalute Binance e di visualizzarle in una finestra di token personalizzata.

Per eseguire lo script:

1. Nelle impostazioni del terminale, nella scheda Advisors, consentite WebRequest e inserite l'indirizzo del sito: https://api.binance.com.

2. Inserire il file BinanceQuotesDownloader nella cartella Scripts del catalogo del terminale MT5.

3. Fare doppio clic per avviarlo.

4. Aprire View -> Symbols, si aprirà una finestra e selezionare Custom -> Binance, apparirà un elenco di criptovalute Binance, fare doppio clic per selezionare le criptovalute desiderate.

5. Aprire un nuovo grafico delle criptovalute File -> Nuovo grafico -> Personalizzato -> Binance

6. Nella scheda Esperti è possibile vedere il processo di caricamento delle quotazioni.


Fatto! Ora è possibile guardare le quotazioni delle criptovalute, collegare indicatori personalizzati e analizzare il mercato.


