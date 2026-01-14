Unisciti alla nostra fan page
BinanceQuotesDownloader - script per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Yuriy Lyachshenko
- Visualizzazioni:
- 20
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Questo script consente di ottenere le quotazioni dalla borsa delle criptovalute Binance e di visualizzarle in una finestra di token personalizzata.
Per eseguire lo script:
1. Nelle impostazioni del terminale, nella scheda Advisors, consentite WebRequest e inserite l'indirizzo del sito: https://api.binance.com.
2. Inserire il file BinanceQuotesDownloader nella cartella Scripts del catalogo del terminale MT5.
3. Fare doppio clic per avviarlo.
4. Aprire View -> Symbols, si aprirà una finestra e selezionare Custom -> Binance, apparirà un elenco di criptovalute Binance, fare doppio clic per selezionare le criptovalute desiderate.
5. Aprire un nuovo grafico delle criptovalute File -> Nuovo grafico -> Personalizzato -> Binance
6. Nella scheda Esperti è possibile vedere il processo di caricamento delle quotazioni.
Fatto! Ora è possibile guardare le quotazioni delle criptovalute, collegare indicatori personalizzati e analizzare il mercato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/47318
