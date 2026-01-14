Kod TabanıBölümler
cebe
Komut dosyaları

BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5 için komut dosyası

Johnathan Burov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Yuriy Lyachshenko
Görüntülemeler:
28
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Bu komut dosyası, Binance kripto borsasından fiyat teklifi almanıza ve bunları özel bir token penceresinde görüntülemenize olanak tanır.

Komut dosyasını çalıştırmak için:

1. Danışmanlar sekmesindeki terminal ayarlarında WebRequest'e izin verin ve site adresini girin: https://api.binance.com.

2. BinanceQuotesDownloader dosyasını MT5 terminal kataloğundaki Scripts klasörüne yerleştirin.

3. Başlatmak için çift tıklayın.

4. Görünüm -> Semboller'i açın, bir pencere açılacak ve Özel -> Binance'i seçin , Binance kripto para birimlerinin bir listesi görünecektir, istediğiniz kripto para birimlerini seçmek için çift tıklayın.

5. Yeni bir kripto para grafiği açın Dosya -> Yeni Grafik -> Özel -> Binance

6. Uzmanlar sekmesinde teklif yükleme sürecini görebilirsiniz.


Bitti! Artık kripto para birimi fiyatlarını izleyebilir, özel göstergeler bağlayabilir ve piyasayı analiz edebilirsiniz.


    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47318

