Bu komut dosyası, Binance kripto borsasından fiyat teklifi almanıza ve bunları özel bir token penceresinde görüntülemenize olanak tanır.

Komut dosyasını çalıştırmak için:

1. Danışmanlar sekmesindeki terminal ayarlarında WebRequest'e izin verin ve site adresini girin: https://api.binance.com.

2. BinanceQuotesDownloader dosyasını MT5 terminal kataloğundaki Scripts klasörüne yerleştirin.

3. Başlatmak için çift tıklayın.

4. Görünüm -> Semboller'i açın, bir pencere açılacak ve Özel -> Binance'i seçin , Binance kripto para birimlerinin bir listesi görünecektir, istediğiniz kripto para birimlerini seçmek için çift tıklayın.

5. Yeni bir kripto para grafiği açın Dosya -> Yeni Grafik -> Özel -> Binance

6. Uzmanlar sekmesinde teklif yükleme sürecini görebilirsiniz.





Bitti! Artık kripto para birimi fiyatlarını izleyebilir, özel göstergeler bağlayabilir ve piyasayı analiz edebilirsiniz.








