Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Yayınlayan:
- Yuriy Lyachshenko
- Görüntülemeler:
- 28
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu komut dosyası, Binance kripto borsasından fiyat teklifi almanıza ve bunları özel bir token penceresinde görüntülemenize olanak tanır.
Komut dosyasını çalıştırmak için:
1. Danışmanlar sekmesindeki terminal ayarlarında WebRequest'e izin verin ve site adresini girin: https://api.binance.com.
2. BinanceQuotesDownloader dosyasını MT5 terminal kataloğundaki Scripts klasörüne yerleştirin.
3. Başlatmak için çift tıklayın.
4. Görünüm -> Semboller'i açın, bir pencere açılacak ve Özel -> Binance'i seçin , Binance kripto para birimlerinin bir listesi görünecektir, istediğiniz kripto para birimlerini seçmek için çift tıklayın.
5. Yeni bir kripto para grafiği açın Dosya -> Yeni Grafik -> Özel -> Binance
6. Uzmanlar sekmesinde teklif yükleme sürecini görebilirsiniz.
Bitti! Artık kripto para birimi fiyatlarını izleyebilir, özel göstergeler bağlayabilir ve piyasayı analiz edebilirsiniz.
Diğer göstergelerime bakın
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47318
Popüler "One Candle" Daily Breakout stratejisi için profesyonel bir görsel gösterge (0,9 SL / 1,25 TP). Altın (XAUUSD) için vektör analizini otomatikleştirir.GetExtremums
Tarihin belirli bir bölümünde ekstremumları arayın.
Sinüs kene göstergesi!!!3. Nesil XMA
3. Nesil XMA, 3. nesil bir hareketli ortalamadır. Hareketli ortalama süresini artırmaya dayalı zaman gecikmesini azaltmak için oldukça basit bir prosedür kullanan standart hareketli ortalama (MA) göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur.