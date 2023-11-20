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BinanceQuotesDownloader - скрипт для MetaTrader 5

Johnathan Burov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Yuriy Lyachshenko
Yuriy Lyachshenko

Yuriy Lyachshenko

4.6 (12)
Интересуюсь форексом, разработкой стратегий на основе разных математических моделей, программированием.
2 продукта 3 кода 1 тема 24 комментария
Просмотров:
3254
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный скрипт позволяет получать котировки с криптобиржи Binance и отображать их в окне пользовательского символа.

Чтобы запустить скрипт:

1. В настройках терминала во вкладке Советники разрешите WebRequest и впишите адрес сайта: https://api.binance.com

2. Поместите файл BinanceQuotesDownloader в папку Скрипты в каталоге терминала МТ5.

3. Двойным кликом запустите его.

4. Откройте Вид -> Символы, откроется окно и в нем выберите Custom -> Binance, появится список криптовалют Binance, двойным щелчком выберите нужные криптовалюты.

5. Откройте новый график криптовалюты Файл -> Новый график  -> Custom -> Binance

6. Во вкладке Эксперты вы можете видеть процесс загрузки котировок.


Готово! Теперь вы можете смотреть котировки криптовалют, подключать пользовательские индикаторы, и анализировать рынок.


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