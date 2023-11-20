Данный скрипт позволяет получать котировки с криптобиржи Binance и отображать их в окне пользовательского символа.

Чтобы запустить скрипт:

1. В настройках терминала во вкладке Советники разрешите WebRequest и впишите адрес сайта: https://api.binance.com

2. Поместите файл BinanceQuotesDownloader в папку Скрипты в каталоге терминала МТ5.

3. Двойным кликом запустите его.

4. Откройте Вид -> Символы, откроется окно и в нем выберите Custom -> Binance, появится список криптовалют Binance, двойным щелчком выберите нужные криптовалюты.

5. Откройте новый график криптовалюты Файл -> Новый график -> Custom -> Binance

6. Во вкладке Эксперты вы можете видеть процесс загрузки котировок.





Готово! Теперь вы можете смотреть котировки криптовалют, подключать пользовательские индикаторы, и анализировать рынок.