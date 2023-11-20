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BinanceQuotesDownloader - скрипт для MetaTrader 5
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Yuriy LyachshenkoИнтересуюсь форексом, разработкой стратегий на основе разных математических моделей, программированием.
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Данный скрипт позволяет получать котировки с криптобиржи Binance и отображать их в окне пользовательского символа.
Чтобы запустить скрипт:
1. В настройках терминала во вкладке Советники разрешите WebRequest и впишите адрес сайта: https://api.binance.com
2. Поместите файл BinanceQuotesDownloader в папку Скрипты в каталоге терминала МТ5.
3. Двойным кликом запустите его.
4. Откройте Вид -> Символы, откроется окно и в нем выберите Custom -> Binance, появится список криптовалют Binance, двойным щелчком выберите нужные криптовалюты.
5. Откройте новый график криптовалюты Файл -> Новый график -> Custom -> Binance
6. Во вкладке Эксперты вы можете видеть процесс загрузки котировок.
Готово! Теперь вы можете смотреть котировки криптовалют, подключать пользовательские индикаторы, и анализировать рынок.
Индикатор считает ваш риск в процентах, и выдает размер предельного лота, который допустим для вашего риска. Нужно лишь указать риск в процентах, и размер стопа в пипсах.Вторая производная как фильтр линейного тренда
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