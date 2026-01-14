거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
바이낸스 시세 다운로더 - MetaTrader 5용 스크립트
- 게시자:
- Yuriy Lyachshenko
- 조회수:
- 24
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 스크립트를 사용하면 바이낸스 암호화폐 거래소에서 시세를 가져와 사용자 지정 토큰 창에 표시할 수 있습니다.
스크립트를 실행하려면 다음과 같이 하세요:
1. 터미널 설정의 어드바이저 탭에서 WebRequest를 허용하고 사이트 주소(https://api.binance.com)를 입력합니다.
2. MT5 터미널 카탈로그의 스크립트 폴더에 BinanceQuotesDownloader 파일을 넣습니다.
3. 더블클릭하여 실행합니다.
4. 보기 -> 심볼을 열면 창이 열리고 사용자 지정 -> 바이낸스를 선택하면 바이낸스 암호화폐 목록이 나타나고 원하는 암호화폐를 더블클릭하여 선택합니다.
5. 새 암호화폐 차트를 엽니다 파일 -> 새 차트 -> 사용자 지정 -> 바이낸스
6. 전문가 탭에서 시세 불러오기 과정을 확인할 수 있습니다.
완료! 이제 암호화폐 시세를 보고, 사용자 지정 지표를 연결하고, 시장을 분석할 수 있습니다.
다른 보조지표 보기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/47318
Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy
인기 있는 "원 캔들" 일일 브레이크아웃 전략(0.9 SL/1.25 TP)을 위한 전문 시각 지표입니다. 금(XAUUSD)에 대한 벡터 분석을 자동화합니다.GetExtremums
기록의 특정 구간에서 극값을 검색합니다.