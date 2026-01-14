코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
스크립트

바이낸스 시세 다운로더 - MetaTrader 5용 스크립트

Johnathan Burov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Yuriy Lyachshenko
조회수:
24
평가:
(5)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 스크립트를 사용하면 바이낸스 암호화폐 거래소에서 시세를 가져와 사용자 지정 토큰 창에 표시할 수 있습니다.

스크립트를 실행하려면 다음과 같이 하세요:

1. 터미널 설정의 어드바이저 탭에서 WebRequest를 허용하고 사이트 주소(https://api.binance.com)를 입력합니다.

2. MT5 터미널 카탈로그의 스크립트 폴더에 BinanceQuotesDownloader 파일을 넣습니다.

3. 더블클릭하여 실행합니다.

4. 보기 -> 심볼을 열면 창이 열리고 사용자 지정 -> 바이낸스를 선택하면 바이낸스 암호화폐 목록이 나타나고 원하는 암호화폐를 더블클릭하여 선택합니다.

5. 새 암호화폐 차트를 엽니다 파일 -> 새 차트 -> 사용자 지정 -> 바이낸스

6. 전문가 탭에서 시세 불러오기 과정을 확인할 수 있습니다.


완료! 이제 암호화폐 시세를 보고, 사용자 지정 지표를 연결하고, 시장을 분석할 수 있습니다.


다른 보조지표 보기


    MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/47318

    Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

    인기 있는 "원 캔들" 일일 브레이크아웃 전략(0.9 SL/1.25 TP)을 위한 전문 시각 지표입니다. 금(XAUUSD)에 대한 벡터 분석을 자동화합니다.

    GetExtremums GetExtremums

    기록의 특정 구간에서 극값을 검색합니다.

    SinTick SinTick

    부비동 진드기 표시기 !!!

    3세대 XMA 3세대 XMA

    3세대 XMA는 3세대 이동평균입니다. 표준 이동평균(MA) 지표의 고급 버전으로, 이동평균 기간을 늘려 시간 지연을 줄이는 매우 간단한 절차를 사용합니다.