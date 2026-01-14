이 스크립트를 사용하면 바이낸스 암호화폐 거래소에서 시세를 가져와 사용자 지정 토큰 창에 표시할 수 있습니다.

스크립트를 실행하려면 다음과 같이 하세요:

1. 터미널 설정의 어드바이저 탭에서 WebRequest를 허용하고 사이트 주소(https://api.binance.com)를 입력합니다.

2. MT5 터미널 카탈로그의 스크립트 폴더에 BinanceQuotesDownloader 파일을 넣습니다.

3. 더블클릭하여 실행합니다.

4. 보기 -> 심볼을 열면 창이 열리고 사용자 지정 -> 바이낸스를 선택하면 바이낸스 암호화폐 목록이 나타나고 원하는 암호화폐를 더블클릭하여 선택합니다.

5. 새 암호화폐 차트를 엽니다 파일 -> 새 차트 -> 사용자 지정 -> 바이낸스

6. 전문가 탭에서 시세 불러오기 과정을 확인할 수 있습니다.





완료! 이제 암호화폐 시세를 보고, 사용자 지정 지표를 연결하고, 시장을 분석할 수 있습니다.







