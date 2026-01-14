und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BinanceQuotesDownloader - Skript für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Yuriy Lyachshenko
- Ansichten:
- 23
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Mit diesem Skript können Sie Kurse von der Krypto-Börse Binance abrufen und in einem eigenen Token-Fenster anzeigen.
So führen Sie das Skript aus:
1. Erlauben Sie in den Terminaleinstellungen auf der Registerkarte "Berater" die Option "WebRequest" und geben Sie die Adresse der Website ein: https://api.binance.com.
2. Legen Sie die Datei BinanceQuotesDownloader in den Ordner Scripts im MT5-Terminkatalog.
3. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu starten.
4. öffnen Sie Ansicht -> Symbole, ein Fenster öffnet sich und wählen Sie Benutzerdefiniert -> Binance, eine Liste der Binance-Kryptowährungen erscheint , doppelklicken Sie, um die gewünschten Kryptowährungen auszuwählen.
5. Öffnen Sie einen neuen Kryptowährungs-Chart Datei -> Neuer Chart -> Benutzerdefiniert -> Binance
6. Auf der Registerkarte Experten sehen Sie den Prozess des Ladens von Kursen.
Geschafft! Jetzt können Sie Kryptowährungskurse beobachten, benutzerdefinierte Indikatoren verbinden und den Markt analysieren.
Siehe meine anderen Indikatoren
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/47318
Ein professioneller visueller Indikator für die beliebte "One Candle" Daily Breakout Strategie (0.9 SL / 1.25 TP). Automatisiert die Vektoranalyse für Gold (XAUUSD).Wick Engulf
Ein Docht-Engulf-Candlestick-Muster
Der Indikator berechnet Ihr Risiko in Prozent und gibt Ihnen die Lotgröße an, die für Ihr Risiko akzeptabel ist. Sie müssen nur das Risiko in Prozent und die Stoppgröße in Pips angeben.Custom Hammer and Inverted Hammer
Custom Hammer und Inverted Hammer