CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

BinanceQuotesDownloader - Skript für den MetaTrader 5

Johnathan Burov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Yuriy Lyachshenko
Ansichten:
23
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Mit diesem Skript können Sie Kurse von der Krypto-Börse Binance abrufen und in einem eigenen Token-Fenster anzeigen.

So führen Sie das Skript aus:

1. Erlauben Sie in den Terminaleinstellungen auf der Registerkarte "Berater" die Option "WebRequest" und geben Sie die Adresse der Website ein: https://api.binance.com.

2. Legen Sie die Datei BinanceQuotesDownloader in den Ordner Scripts im MT5-Terminkatalog.

3. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu starten.

4. öffnen Sie Ansicht -> Symbole, ein Fenster öffnet sich und wählen Sie Benutzerdefiniert -> Binance, eine Liste der Binance-Kryptowährungen erscheint , doppelklicken Sie, um die gewünschten Kryptowährungen auszuwählen.

5. Öffnen Sie einen neuen Kryptowährungs-Chart Datei -> Neuer Chart -> Benutzerdefiniert -> Binance

6. Auf der Registerkarte Experten sehen Sie den Prozess des Ladens von Kursen.


Geschafft! Jetzt können Sie Kryptowährungskurse beobachten, benutzerdefinierte Indikatoren verbinden und den Markt analysieren.


Siehe meine anderen Indikatoren


    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/47318

    Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

    Ein professioneller visueller Indikator für die beliebte "One Candle" Daily Breakout Strategie (0.9 SL / 1.25 TP). Automatisiert die Vektoranalyse für Gold (XAUUSD).

    Wick Engulf Wick Engulf

    Ein Docht-Engulf-Candlestick-Muster

    Risikoberechner für MT 5 Risikoberechner für MT 5

    Der Indikator berechnet Ihr Risiko in Prozent und gibt Ihnen die Lotgröße an, die für Ihr Risiko akzeptabel ist. Sie müssen nur das Risiko in Prozent und die Stoppgröße in Pips angeben.

    Custom Hammer and Inverted Hammer Custom Hammer and Inverted Hammer

    Custom Hammer und Inverted Hammer