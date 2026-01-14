Mit diesem Skript können Sie Kurse von der Krypto-Börse Binance abrufen und in einem eigenen Token-Fenster anzeigen.

So führen Sie das Skript aus:

1. Erlauben Sie in den Terminaleinstellungen auf der Registerkarte "Berater" die Option "WebRequest" und geben Sie die Adresse der Website ein: https://api.binance.com.

2. Legen Sie die Datei BinanceQuotesDownloader in den Ordner Scripts im MT5-Terminkatalog.

3. Doppelklicken Sie darauf, um sie zu starten.

4. öffnen Sie Ansicht -> Symbole, ein Fenster öffnet sich und wählen Sie Benutzerdefiniert -> Binance, eine Liste der Binance-Kryptowährungen erscheint , doppelklicken Sie, um die gewünschten Kryptowährungen auszuwählen.

5. Öffnen Sie einen neuen Kryptowährungs-Chart Datei -> Neuer Chart -> Benutzerdefiniert -> Binance

6. Auf der Registerkarte Experten sehen Sie den Prozess des Ladens von Kursen.





Geschafft! Jetzt können Sie Kryptowährungskurse beobachten, benutzerdefinierte Indikatoren verbinden und den Markt analysieren.







