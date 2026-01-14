Participe de nossa página de fãs
BinanceQuotesDownloader - script para MetaTrader 5
- Yuriy Lyachshenko
- 38
Esse script permite que você obtenha cotações da bolsa de criptomoedas Binance e as exiba em uma janela de token personalizada.
Para executar o script:
1. Nas configurações do terminal, na guia Advisors, permita WebRequest e digite o endereço do site: https://api.binance.com.
2. Coloque o arquivo BinanceQuotesDownloader na pasta Scripts no catálogo do terminal MT5.
3. Clique duas vezes para iniciá-lo.
4. abra View -> Symbols (Exibir -> Símbolos), uma janela será aberta e selecione Custom -> Binance (Personalizado -> Binance), uma lista de criptomoedas da Binance será exibida , clique duas vezes para selecionar as criptomoedas desejadas.
5. Abra um novo gráfico de criptomoeda File -> New Chart -> Custom -> Binance
6. Na guia Experts, você pode ver o processo de carregamento de cotações.
Pronto! Agora você pode assistir a cotações de criptomoedas, conectar indicadores personalizados e analisar o mercado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47318
