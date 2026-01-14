CodeBaseSeções
BinanceQuotesDownloader - script para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Yuriy Lyachshenko
Visualizações:
38
Avaliação:
(5)
Publicado:
Esse script permite que você obtenha cotações da bolsa de criptomoedas Binance e as exiba em uma janela de token personalizada.

Para executar o script:

1. Nas configurações do terminal, na guia Advisors, permita WebRequest e digite o endereço do site: https://api.binance.com.

2. Coloque o arquivo BinanceQuotesDownloader na pasta Scripts no catálogo do terminal MT5.

3. Clique duas vezes para iniciá-lo.

4. abra View -> Symbols (Exibir -> Símbolos), uma janela será aberta e selecione Custom -> Binance (Personalizado -> Binance), uma lista de criptomoedas da Binance será exibida , clique duas vezes para selecionar as criptomoedas desejadas.

5. Abra um novo gráfico de criptomoeda File -> New Chart -> Custom -> Binance

6. Na guia Experts, você pode ver o processo de carregamento de cotações.


Pronto! Agora você pode assistir a cotações de criptomoedas, conectar indicadores personalizados e analisar o mercado.


