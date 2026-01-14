该脚本允许你从 Binance 加密货币交易所获取报价，并将其显示在自定义代币窗口中。

运行脚本

1.在终端设置的顾问选项卡中允许 WebRequest，并输入网站地址：https://api.binance.com。

2.将 BinanceQuotesDownloader 文件放入 MT5 终端目录中的脚本文件夹。

3.双击启动。

打开 "视图"->"符号"，打开一个窗口，选择 "自定义"->"Binance"，出现 Binance 加密货币列表，双击选择所需的加密货币。

5.打开一个新的加密货币图表 文件 -> 新图表 -> 自定义 -> Binance

6.在专家选项卡中，您可以看到加载报价的过程。





完成！现在，您可以观看加密货币报价、连接自定义指标并分析市场。







