私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5のためのスクリプト
- 発行者:
- Yuriy Lyachshenko
- ビュー:
- 27
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトを使用すると、Binance暗号取引所から相場を取得し、カスタムトークンウィンドウに表示することができます。
スクリプトを実行するには
1.ターミナル設定のAdvisorsタブでWebRequestを許可し、サイトアドレスhttps://api.binance.com。
2.MT5ターミナルカタログのScriptsフォルダにBinanceQuotesDownloaderファイルを配置します。
3.ダブルクリックして起動します。
4.View->Symbolsを開くと、ウィンドウが開き、Custom->Binanceを選択すると、Binanceの 暗号通貨のリストが表示されるので、ダブルクリックして希望の暗号通貨を選択 します。
5.新しい暗号通貨チャートを開く File -> New Chart -> Custom -> Binance
6.Expertsタブで、相場をロードするプロセスを見ることができます。
完了です！これで暗号通貨の相場を見たり、カスタムインジケーターを接続したり、マーケットを分析したりできます。
他のインジケーターを見る
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47318
人気の "One Candle "日足ブレイクアウト戦略(0.9 SL / 1.25 TP)用のプロフェッショナルなビジュアルインジケーター。金(XAUUSD)のベクトル分析を自動化。Wick Engulf
ウィック・エンゴルフ・ローソク足パターン
このインジケータは、リスクをパーセンテージで計算し、そのリスクに見合うロットサ イ ズ を 提 示 し ま す 。リスクをパーセンテージで、ストップサイズをpipsで指定するだけです。Custom Hammer and Inverted Hammer
カスタムハンマーと逆ハンマー