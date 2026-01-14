このスクリプトを使用すると、Binance暗号取引所から相場を取得し、カスタムトークンウィンドウに表示することができます。

スクリプトを実行するには

1.ターミナル設定のAdvisorsタブでWebRequestを許可し、サイトアドレスhttps://api.binance.com。

2.MT5ターミナルカタログのScriptsフォルダにBinanceQuotesDownloaderファイルを配置します。

3.ダブルクリックして起動します。

4.View->Symbolsを開くと、ウィンドウが開き、Custom->Binanceを選択すると、Binanceの 暗号通貨のリストが表示されるので、ダブルクリックして希望の暗号通貨を選択 します。

5.新しい暗号通貨チャートを開く File -> New Chart -> Custom -> Binance

6.Expertsタブで、相場をロードするプロセスを見ることができます。





完了です！これで暗号通貨の相場を見たり、カスタムインジケーターを接続したり、マーケットを分析したりできます。







