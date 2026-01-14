コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

BinanceQuotesDownloader - MetaTrader 5のためのスクリプト

Johnathan Burov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Yuriy Lyachshenko
ビュー:
27
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このスクリプトを使用すると、Binance暗号取引所から相場を取得し、カスタムトークンウィンドウに表示することができます。

スクリプトを実行するには

1.ターミナル設定のAdvisorsタブでWebRequestを許可し、サイトアドレスhttps://api.binance.com。

2.MT5ターミナルカタログのScriptsフォルダにBinanceQuotesDownloaderファイルを配置します。

3.ダブルクリックして起動します。

4.View->Symbolsを開くと、ウィンドウが開き、Custom->Binanceを選択すると、Binanceの 暗号通貨のリストが表示されるので、ダブルクリックして希望の暗号通貨を選択 します。

5.新しい暗号通貨チャートを開く File -> New Chart -> Custom -> Binance

6.Expertsタブで、相場をロードするプロセスを見ることができます。


完了です！これで暗号通貨の相場を見たり、カスタムインジケーターを接続したり、マーケットを分析したりできます。


他のインジケーターを見る


    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/47318

    Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

    人気の "One Candle "日足ブレイクアウト戦略(0.9 SL / 1.25 TP)用のプロフェッショナルなビジュアルインジケーター。金(XAUUSD)のベクトル分析を自動化。

    Wick Engulf Wick Engulf

    ウィック・エンゴルフ・ローソク足パターン

    MT5用リスクカリキュレーター MT5用リスクカリキュレーター

    このインジケータは、リスクをパーセンテージで計算し、そのリスクに見合うロットサ イ ズ を 提 示 し ま す 。リスクをパーセンテージで、ストップサイズをpipsで指定するだけです。

    Custom Hammer and Inverted Hammer Custom Hammer and Inverted Hammer

    カスタムハンマーと逆ハンマー