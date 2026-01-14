Ce script vous permet d'obtenir les cotations de la bourse de crypto-monnaies Binance et de les afficher dans une fenêtre de jeton personnalisée.

Pour exécuter le script :

1. Dans les paramètres du terminal, dans l'onglet Conseillers, autorisez WebRequest et entrez l'adresse du site : https://api.binance.com.

2. Placez le fichier BinanceQuotesDownloader dans le dossier Scripts du catalogue du terminal MT5.

3. Double-cliquez sur le fichier pour le lancer.

4) Ouvrez View -> Symbols, une fenêtre s'ouvrira et sélectionnez Custom -> Binance, une liste de cryptocurrencies Binance apparaîtra , double-cliquez pour sélectionner les cryptocurrencies souhaitées.

5. Ouvrez un nouveau graphique de crypto-monnaies File -> New Chart -> Custom -> Binance

6. Dans l'onglet Experts, vous pouvez voir le processus de chargement des cotations.





C'est fait ! Vous pouvez maintenant regarder les cours des crypto-monnaies, connecter des indicateurs personnalisés et analyser le marché.







