Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
BinanceQuotesDownloader - script pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Yuriy Lyachshenko
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Ce script vous permet d'obtenir les cotations de la bourse de crypto-monnaies Binance et de les afficher dans une fenêtre de jeton personnalisée.
Pour exécuter le script :
1. Dans les paramètres du terminal, dans l'onglet Conseillers, autorisez WebRequest et entrez l'adresse du site : https://api.binance.com.
2. Placez le fichier BinanceQuotesDownloader dans le dossier Scripts du catalogue du terminal MT5.
3. Double-cliquez sur le fichier pour le lancer.
4) Ouvrez View -> Symbols, une fenêtre s'ouvrira et sélectionnez Custom -> Binance, une liste de cryptocurrencies Binance apparaîtra , double-cliquez pour sélectionner les cryptocurrencies souhaitées.
5. Ouvrez un nouveau graphique de crypto-monnaies File -> New Chart -> Custom -> Binance
6. Dans l'onglet Experts, vous pouvez voir le processus de chargement des cotations.
C'est fait ! Vous pouvez maintenant regarder les cours des crypto-monnaies, connecter des indicateurs personnalisés et analyser le marché.
Voir mes autres indicateurs
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/47318
Un indicateur visuel professionnel pour la stratégie populaire "One Candle" Daily Breakout (0.9 SL / 1.25 TP). Automatise l'analyse vectorielle pour l'or (XAUUSD).GetExtremums
Recherche d'extrema sur une section donnée de l'histoire.
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).