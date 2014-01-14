Mira cómo descargar robots gratis
JMACD - indicador para MetaTrader 5
En contraste con el histograma MACD estándar, el suavizado JMA se utiliza en los tres promedios.
Puede ser muy útil, sobre todo cuando se trabaja con pares de divisas altamente volátiles.
El indicador utiliza la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
- La biblioteca smoothalgorithms.mqh debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include.
- El indicador jmacd.mq5 debe guardarse en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators.
Indicador JMACD
