실제 저자:

팀 틸슨

빌 윌리엄스의 앨리게이터와 매우 유사한 5개의 T3 이동 평균으로 구성된 이 우아한 팬은 앨리게이터와 같은 방식으로 시장 상황을 분석하는 데 사용됩니다.

이 인디케이터는 컴파일에 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CT3 클래스를 사용합니다. 이 클래스 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 13.07. 2006에 코드 베이스에 게시되었습니다.