T3타오트라 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 85
-
실제 저자:
팀 틸슨
빌 윌리엄스의 앨리게이터와 매우 유사한 5개의 T3 이동 평균으로 구성된 이 우아한 팬은 앨리게이터와 같은 방식으로 시장 상황을 분석하는 데 사용됩니다.
이 인디케이터는 컴파일에 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CT3 클래스를 사용합니다. 이 클래스 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 13.07. 2006에 코드 베이스에 게시되었습니다.
- smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_folder\MQL5\Include 디렉토리에 위치해야 합니다.
- 지표 t3taotra.mq5는 터미널_data_folder/MQL5/Indicators 디렉터리에 배치해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/425
