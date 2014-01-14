Autor real:

Vladimir Kravchuk

"Nuevo método adaptativo de seguimiento de la tendencia de los ciclos del mercado"



Reference Fast Trend Line (RFTL) es una respuesta de los filtros digitales FLF-1 y FLF-2 a la secuencia de entrada discreta. Esta respuesta se ajusta con el retardo igual al rango de Nyquist TNi.





Coeficientes del filtro RFTL



Línea de referencia RFTL es una equivalente de la "media" móvil simple desde el punto de vista de su retraso con respecto a los precios actuales. Mencionada similitud hubiera sido completa, en caso de que utilizáramos un parámetro de impulso 1/N que corresponde al procedimiento del movimiento de puntos de suavizado en lugar de los parámetros de impulso complicados FLF.



