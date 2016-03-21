und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser elegante fan basiert auf fünf T3 gleitenden Durchschnitten, welche sehr stark dem Alligator of Bill Williams ähneln und auch in gleicher Weise für die Marktanalyse angewendet werden.
Dieser Indikator verwendet die Klasse CT3 aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 13.07.2006 in Code Base publiziert.
- Die Bibliothek smoothalgorithms.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Include.
- Der t3taotra.mq5 Indikator muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/425
