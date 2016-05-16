無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3Taotra - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1324
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Tim Tillson
この5 T3移動平均に基づいたエレガントなファンはビルウィリアムズのアリゲーターに非常によく似ており同様の方法で市場分析のために使用されます。
インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCT3クラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月13日にコードベースで公開されました。
- smoothalgorithms.mqh ライブラリは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます。
- t3taotra.mq5 インディケータは terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/425
JJRSX
超線形およびJMA平滑化アルゴリズムをもったRSIオシレータ。JMA adaptive average
JMA適応移動平均の使用は、最小の時間差で価格帯を平滑化するための最良の方法です。