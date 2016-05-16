コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3Taotra - MetaTrader 5のためのインディケータ

Tim Tillson | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1324
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
t3taotra.mq5 (10.45 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Tim Tillson

この5 T3移動平均に基づいたエレガントなファンはビルウィリアムズのアリゲーターに非常によく似ており同様の方法で市場分析のために使用されます。

インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCT3クラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月13日にコードベースで公開されました。

  • smoothalgorithms.mqh ライブラリは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます。
  • t3taotra.mq5 インディケータは terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。

T3Taotra

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/425

