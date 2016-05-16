実際の著者

Tim Tillson

この5 T3移動平均に基づいたエレガントなファンはビルウィリアムズのアリゲーターに非常によく似ており同様の方法で市場分析のために使用されます。

インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCT3クラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月13日にコードベースで公開されました。