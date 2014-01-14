CodeBaseSeções
T3Taotra - indicador para MetaTrader 5

Tim Tillson
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Autor real:

Tim Tillson

Este elegante leque de 5 médias móveis T3 se assemelha fortemente com o indicador Alligator de Bill Williams e ele é utilizado para analisar o mercado de maneira similar.

Este indicador utiliza a classe CT3 da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 13.07.2006.

  • Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include).
  • O arquivo compilado t3taotra.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

T3Taotra

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/425

